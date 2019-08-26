اليوم.. الاتحاد السكندري يصطدم بالعربي بالكويتي بكأس محمد السادس

يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع نظيره العربي الكويتي، اليوم الاثنين في الساعة الثامنة إلا ربع، على ملعب صباح السالم،ضمن منافسات دور 32 ببطولة كأس الملك محمد السادس " البطولة العربية للأندية".
الاتحاد السكندري والإسماعيلي يمثلان مصر بكأس محمد السادس بهذه النسخة ومن المفترض أن يلتقي الإسماعيلي بنظيره أهلي بنغازي الليبي في السادس من الشهر المقبل بالدور ذاته.
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