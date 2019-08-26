بوكا جونيورز يتصدر الدوري الأرجنتيني بالفوز على بانفيلد

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الإثنين 26 أغسطس 2019
اعتلى بوكا جونيورز صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه بانفيلد 1 / صفر مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) في المرحلة الرابعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز تاليريس كوردوبا على مضيفه ريفر بليت 1 / صفر.
ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى عشر نقاط ليحتل المركز الأول بفارق الأهداف فقط أمام سان لورينزو، بينما تجمد رصيد بانفيلد عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر.
وحسم بوكا جونيورز المباراة بهدف وحيد بعد ثوان من بدايتها، سجله فرانكو سولدانو، وقد أنهى الفريق المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد أجوستين ألميندرا في الدقيقة 78 .
كذلك تغلب تاليريس كوردوبا على ريفر بليت بهدف وحيد أحرزه ناهول بوستاس في الدقيقة 63 من المباراة التي شهدت أيضا طرد خافيير بينولا من صفوف ريفر بليت في الثواني الأخيرة لحصوله لى الإنذار الثاني.
ورفع تاليريس كوردوبا رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف خلف ريفر بليت صاحب المركز الخامس.
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