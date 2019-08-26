كافاني ومبابي يعانيان من إصابة عضلية

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الإثنين 26 أغسطس 2019

يعاني مهاجم الأوروغواي إدينسون كافاني ومنتخب فرنسا كيليان مبابي من إصابة عضلية وسيخضعان لفحوصات طبية كما كشف الألماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان الفرنسي.



ولم يكشف توخل مدى خطورة الاصابتين مكتفيا بالقول "لا أستطيع اعطاء أي معلومات، يتعين علينا انتظار نتائج الفحص (الاثنين) ومن ثم نتحدث. الأمر يتعلق باصابة عضلية بالنسبة الى +إدي+ وكيليان".

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وخرج كافاني من أرضية ملعب "بارك دي برانس" ضد تولوز (4-صفر) في الدقيقة 16 وحل بدلا منه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في حين اصيب مبابي بتمزق في العضلية الخلفية لساقه اليسرى قبل ان يطلب استبداله في الدقيقة 63.

ونجح فريق العاصمة الفرنسية في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في المرحلة الثاني امام رين 1-2.