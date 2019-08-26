مستشفى روما تُقلق مدرب الفريق قبل لقاء لاتسيو 

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الإثنين 26 أغسطس 2019
تلقى باولو فونسيكا المدير الفني لروما، ضربة جديدة موجعة، خلال مباراة الفريق الأولى ببطولة الدوري الإيطالي أمام جنوى، أمس الأحد.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن نيكولو زانيولو موهبة روما تعرض للإصابة في منطقة الفخذ الأيسر، ووضع ضمادة على موضع الإصابة عقب نهاية المباراة.
وأضاف الموقع أن إصابة زانيولو تُقلق روما قبل لقاء الديربي أمام الغريم لاتسيو، الأحد المقبل، نظرًا لأنها الإصابة الثالثة بالفريق في غضون أيام قليلة بعد إصابة ليوناردو سبينازولا ودييجو بيروتي.
وتعادل روما مع نظيره جنوى بنتيجة 3-3، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالكالتشيو في موسمه الجديد 2019-2020.
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