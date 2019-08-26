طلب غريب من لينغليت لعودة ديمبلي إلى صفوف برشلونة

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الإثنين 26 أغسطس 2019
نصح كليمنت لينغليت لاعب نادي برشلونة، زميله في الفريق عثمان ديمبلي أن يأكل الخبز الأسمر من اجل العودة إلى اللعب في صفوف الفريق من جديد.
وقال كليمنت انه ليس من يقرر اذا ما كان سيلعب ديمبيلي من عدمه، موضحاً انه يفضل ان يتواجد ديمبيلي مع الفريق.
ولفت لينغليت الى انه في الاجتماع الذي عقد مؤخراً جرى التأكيد على ان هذه اللعبة تساعدنا وبالتالي علينا ان نقوم بكل امر بشكل صحيح منذ البداية، في وقت كان برشلونة قد تفوق على ريال بيتيس بنتيجة 5 – 2 في الاسبوع الثاني من الدوري الاسباني.
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