طلب غريب من لينغليت لعودة ديمبلي إلى صفوف برشلونة

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

نصح ​كليمنت لينغليت​ لاعب نادي ​برشلونة، زميله في الفريق عثمان ديمبلي أن يأكل الخبز الأسمر من اجل العودة إلى اللعب في صفوف الفريق من جديد.

Advertisements

وقال كليمنت انه ليس من يقرر اذا ما كان سيلعب ديمبيلي من عدمه، موضحاً انه يفضل ان يتواجد ديمبيلي مع الفريق.

ولفت لينغليت الى انه في الاجتماع الذي عقد مؤخراً جرى التأكيد على ان هذه اللعبة تساعدنا وبالتالي علينا ان نقوم بكل امر بشكل صحيح منذ البداية، في وقت كان برشلونة قد تفوق على ​ريال بيتيس​ بنتيجة 5 – 2 في الاسبوع الثاني من ​الدوري الاسباني​.