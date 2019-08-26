باب الرحيل يُفتح أمام مسعود اوزيل من جديد

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الإثنين 26 أغسطس 2019
فُتح من جديد باب الرحيل أمام مسعود أوزيل، لاعب خط الوسط بنادي ارسنال الانجليزي، عقب هزيمة المدفعجية امام ليفربول.
وقالت صحيفة "ميرور" إن مستقبل أوزيل في أرسنال يتعرض للتهديد بعد بقاء لاعب خط الوسط الألماني الذي تبلغ تكلفته 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في لندن، في حين تعرض فريق اوناي إيمري لهزيمته الأولى هذا الموسم.
اختار إيمري عدم منح صانع الألعاب البالغ من العمر 30 عامًا أول ظهور له في هذا الموسم.
ويبقى الآن معرفة ما إذا كان أوزيل سيبقى في الإمارات في الوقت الذي تتطلع فيه الأندية الكبرى في القارة إلى التعاقد معه قبل إغلاق نافذة الانتقالات الأوروبية الأسبوع المقبل.
وتدرب أوزيل بشكل طبيعي في الأيام الأخيرة بعد تعافيه من نوبة مرض. لكن عدم اختياره في واحدة من أكبر مواجهات أرسنال لهذا الموسم يشير الى مدى ضعف موقفه تحت قيادة إيمري.
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