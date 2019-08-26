موعد مباريات اليوم الاثنين 26-8-2019.. أبرزها النصر السعودي ضد السد القطري

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الإثنين 26 أغسطس 2019

يقدم موقع الخليج 365 أهم مباريات اليوم الاثنين 26-8-2019، في مختلف البطولات على مستوى العالم، واهمها مواجهة النصر والسد وانتر ميلان وليتشي وحتا والوصل.



وفيما يلي موعد جميع مباريات اليوم:

النصر * السد

يستضيف النصر نظيره السد القطري على ملعب الملك فهد الدولي، في الثامنة و45 دقيقة مساءً، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب جاسم بن حمد، في السادسة و45 دقيقة مساء الإثنين 16 سبتمبر المقبل.

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انترميلان * ليتشي

يستضيف انترميلان، نظيره ليتشي على ملعب سان سيرو، في التاسعة و45 دقيقة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد بمسابقة الدوري الإيطالي.

حتا * الوصل

يلتقي حتا مع نظيره الوصل على ملعب نادي حتا، في السادسة والربع مساءً، ضمن مرحلة المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي.

ويلعب فريقا حتا والوصل في المجموعة الثانية، برفقة فرق الوحدة وبني ياس وعجمان والفجيرة والشارقة، علمًا بأن حتا كان قد تعادل في مباراة الجولة الأولى، سلبيًا مع عجمان.