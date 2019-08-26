شكرا لقرائتكم مواجهات نصف نهائي بطولة دلهي لسيدات الاسكواش تنطلق اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تنطلق اليوم (الاثنين) منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دلهي الدولية لسيدات الاسكواش والتي تستضيفها الهند في الفترة بين 23 إلى 27 أغسطس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 12 ألف دولار.

كانت مصر قد نجحت في حجز ثلاث مقاعد في الدورنصف النهائي بتأهل الثلاثي المصري، فريدة محمد، منة حامد وسلمى يوسف.

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وجاءت مواجهات الدور نصف النهائي في بطولة دلهي كالتالي:

فريدة محمد تواجه منة حامد

سلمى يوسف تواجه الهندية سونينا كوروفيلا