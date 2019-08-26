شكرا لقرائتكم تعرف عليها.. تعديلات جذرية فى تشكيل الزمالك أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على إجراء عدد من التعديلات على التشكيلة البيضاء فى مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام بعد غد الأربعاء، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، وذلك عن التشكيلة البيضاء التى خاض بها الفريق مواجهة ديكاداها الأخيرة فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا والتى ضمت فى حراسة المرمى محمد أبو جبل وأمامه حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، وفى الوسط محمد حسن وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وشيكابالا وبامبو وفى الهجوم مصطفى محمد.

ويأتى على رأس التعديلات فى تشكيل الزمالك التى يدرسها ميتشو إجرائها فى مباراة المقاصة إعادة ثنائية الفريق الأساسية فى خط الوسط بتواجد طارق حامد بجوار فرجانى ساسى بعد غياب حامد خلال الفترة الماضية لعدم الجاهزية فيما سيعود التونسى حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بعد مشاركة حازم إمام فى لقاء العودة أمام ديكاداها فيما سيفاضل ميتشو خلال التدريبات الجارية بين الدفع بالمغربى محمد أوناجم فى مركز الجناح الأيسر أمام عبد الله جمعة فى مركز الظهير أم يستمر بالتركيبة التى خاض بها الشوط الثانى فى لقاء ديكاداها بعدما دفع بمحمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر وأمامه عبد الله جمعة فى مركز الجناح وهو ما سيحسم بشكل نهائى خلال 48 ساعة من خلال التدريبات الأخيرة قبل المباراة المنتظرة على أن يستمر مصطفى محمد فى قيادة خط هجوم الفريق على أن يعود محمد عواد لحراسة مرمى الفريق الأبيض.