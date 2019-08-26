شكرا لقرائتكم مدير كرة النجم الساحلى يجتمع مع الأهلى لحل أزمة كوليبالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مهدي العجيمي مدير الكرة بناي النجم الساحلي التونسي جلسة خلال الساعات المقبلة مع مسئولو الاهلي من أجل إنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق والذي إنتقل مؤخراً للنجم الساحلي.

ويتطلع النجم لحسم ها الملف مع الاهلي لذا قرر إرسال مهدي العجيمي الذى سيجتمتع مع المهندس عدلي القيعي مستشار مجلس الأهلي للتعاقدات لحسم هذا الملف.

كان كوليبالي قد رحل من الاهلي في مايو 2017 سراً وحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بتغريم اللاعب الإيفواري 1.4 مليون دولار ، وبعد رحيله عن الأهلي أعلن بارتيك ثيسل الاسكتلندي عن ضم كوليبالي رسميا في أغسطس 2018 ، ولم يشارك اللاعب الأيفواري مع ثيسل سوى في 4 مباريات أولهم في أكتوبر 2018، قبل أن ينضم للنجم الساحلي قبل عدة أسابيع.

مسئولو النادي الاهلي طالبوا نظراؤهم في النجم الساحلي التونسي بتقديم حلولاً منطقية في أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأحمر السابق الذى إنتقل مؤخراً لنادي النجم الساحلي.

Advertisements

وعرض النادي التونسي تسديد 900 ألف دولار حيث يتم دفع 200 ألف دولار عند توقيع "وثيقة التسوية" وبعدها يتم تقسيط المبلغ المتبقي (700 ألف دولار) على خمسة سنوات.

ويتحفّظ الاهلي على هذه التسوية التى يراها مسئولو القلعة الحمراء غير منطقية على الإطلاق بسب ضعف المبلغ الذى ينوي النجم تسديده من ناحية وكذلك ضعف أول "دفعة" وهو ما سيُناقشه مسئولو القلعة الحمراء مع نظراهم في النجم خلال الأيام المقبلة.

ويتطلع الاهلي للحصول على قيمة الغرامة (1.4 مليون دولار) حفاظاً على حقوق النادي وإذا كانت هناك فرصة للتسديد على أكثر من دفعة فمن الممكن أن يتم التقسسيط على سنة على أقصى تقدير وهو ما سيتم حسمه خلال المفاوضات التى ستجرى خلال ساعات بين المسئول التونسي وعدلي القيعي.