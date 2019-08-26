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انطلاق مواجهات نصف نهائي بطولة دلهي لسيدات الاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات نصف نهائي بطولة دلهي الدولية لسيدات الاسكواش والتى تستضيفها الهند في الفترة بين 23 إلى 27 أغسطس الجارى، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 12 ألف دولار.

وكانت مصر قد حجزت ثلاثة مقاعد فى نصف النهائي بتأهل الثلاثي فريدة محمد، منة حامد وسلمى يوسف.

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وجاءت مواجهات الدور نصف النهائي في بطولة دلهي كالتالي:

فريدة محمد تواجه منة حامد

سلمى يوسف تواجه الهندية سونينا كوروفيلا.

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