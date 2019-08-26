شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض على الأندية تحمل 500 ألف دولار لتطبيق تقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اقتراحا يقضي بعقد اجتماعا مع اندية الدوري الممتاز الـ18 من أجل عرض عليهم تحمل مبلغ 500 الف دولار ما يعادل 8 ملايين جنيه تقريبا من تكلفة تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز الجديد .

وأعلنت اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية إعتزامها تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الجديد وتحديدا من الدور الثاني ، لاسيما وان تطبيق التقنية يحتاج لبعض الوقت حتي يخضع الحكام المصريين لدورات تدريبية لاستخدام التقنية ، وسيكلف تطبيق التقنية مليون دولار ما يعادل 17 مليون جنيه مصري تقريبا وينوي اتحاد الكرة تحمل تكلفة تطبيق الفيديو مناصفة مع الاندية .

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.