شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة فراعنة اليد الشاطئية أمام البرتغال فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية من نظيره البرتغالى بنتيجة 2 / 1 فى الفترة الصباحية بمنافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى اليونان.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الكرواتى فى الفترة المسائية، بعدما حقق فوزا قويا على ألبانيا أمس الأحد بنتيجة 2 / 0 فى الفترة الصباحية.

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ويقود منتخب شاطئية اليد فى هذه البطولة فنيا وائل عبد العاطى المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب ورئيس جهاز كرة اليد فى نادى الزهور.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر لليد الشاطئية مع قبرص غدا الثلاثاء.