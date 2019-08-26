شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يُجرى تعديلات فى تشكيل الزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على إجراء عددا من التعديلات على التشكيلة البيضاء فى مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام بعد غد الأربعاء، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، وذلك عن التشكيلة البيضاء التى خاض بها الفريق مواجهة ديكاداها الأخيرة فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا والتى ضمت فى حراسة المرمى محمد أبو جبل وأمامه حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، وفى الوسط محمد حسن وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وشيكابالا وبامبو وفى الهجوم مصطفى محمد.

ويأتى على رأس التعديلات في تشكيل الزمالك التى يدرسها ميتشو إجرائها فى مباراة المقاصة إعادة ثنائية الفريق الأساسية في خط الوسط بتواجد طارق حامد بجوار فرجاني ساسي بعد غياب حامد خلال الفترة الماضية لعدم الجاهزية فيما سيعود التونسي حمدي النقاز لقيادة الجبهة اليمني للفريق الأبيض بعد مشاركة حازم إمام في لقاء العودة أمام ديكاداها فيما سيفاضل ميتشو خلال التدريبات الجارية بين الدفع بالمغربي محمد أوناجم في مركز الجناح الأيسر أمام عبد الله جمعة في مركز الظهير أم يستمر بالتركيبة التي خاض بها الشوط الثاني في لقاء ديكاداها بعدما دفع بمحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر وأمامه عبد الله جمعة في مركز الجناح وهو ما سيحسم بشكل نهائي خلال 48 ساعة من خلال التدريبات الأخيرة قبل المباراة المنتظرة علي أن يستمر مصطفي محمد في قيادة خط هجوم الفريق على أن يعود محمد عواد لحراسة مرمى الفريق الأبيض.