شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لاستبعاد مراكز الشباب من عمومية الجبلاية وتقليص العدد لـ66 ناديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية تطبيق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" علي أندية الجمعية العمومية لتحديد أحقيتها في التصويت في الانتخابات المقبلة من عدمه.

ويرغب أعضاء اللجنة الخماسية في تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية لتصبح قاصرة علي أندية القسمين الأول والثاني فقط ليصبح عدد الاعضاء 66 ناديا فقط كما سيتم استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.