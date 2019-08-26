تقرير.. يسيرون على خطى اليد.. مصر تحلم بإنجاز جديد في مونديال الناشئين للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

نجح منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة في تصدر المجموعة الثالثة ببطولة العالم المقامة تحت 19 سنة بتونس، بعد الفوز بمبارياته الأربعة التي خاضها خلال المجموعة.

وحسم منتخب الناشئين صدارة المجموعة الثالثة لصالحه برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في مبارياته الأربعة التي خاضها بالمجموعة، وبدأها بالفوز على المنتخب الألماني بطل أوروبا بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، والأرجنتين بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، وتجاوز اليابان بطل أسيا بنتيجة 3-2، وتغلب على المكسيك في ختام مبارياته بالمجموعة بنتيجة 3-0.

يعد منتخب مصر مع منتخب تونس هم أكثر الفرق العربية والأفريقية مشاركة بمونديال الناشئين للطائرة بواقع 11 مشاركة.

وما حققه منتخب الناشئين من تصدر المجموعة دون خسارة، يعد رقما قياسيا لم يحققه المنتخب طوال مشاركاته بمونديال الطائرة، احتلال صدارة المجموعة بدون هزيمة هي المرة الأولى في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة العالم للطائرة.

وصدارة منتخب الناشئين لمجموعته ليست المرة الأولى في تاريخ مشواره بمونديال الطائرة، بل هي المرة الثانية بعد نجاح المنتخب في تصدر المجموعة الأولى التي تواجد بها في مونديال 2017 الذي أقيم بالبحرين، ونجح خلالها الفريق المصري في تصدر المجموعة بثلاثة إنتصارات وهزيمة واحدة.

وخلال بطولة 2017 التي شهدت صدارة المنتخب المصري لمجموعته، نجح خلالها في الدخول ضمن الثمانية الكبار، ولكنه لم ينجح في الوصول للمربع الذهبي، لينهي مشواره بالمونديال في المركز السادس.

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تواجد منتخب الناشئين للكرة الطائرة في المربع الذهبي مرة واحدة حتى الأن وكانت في 2001، عندما استضافت القاهرة بطولة العالم للطائرة تحت 19 انذاك، وحقق المنتخب أفضل مركز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة وهو المركز الرابع بعد الخسارة أمام روسيا في مباراة المركز الثالث بنتيجة 0-3.

وبالرغم من تحقيق منتخب 2001 للمركز الرابع وتحقيق انجاز غير مسبوق للطائرة المصرية، الإ إنه لم يتصدر المجموعة الأولى التي تواجد بها أنذاك واحتل المركز الثاني خلف بولندا المتصدر.

السير على خطى اليد

ما حققه منتخب الناشئين للطائرة، من تصدر لمجموعته دون هزيمة، يعيد لنا ما حققه منتخبي الشباب والناشئين بمونديال اليد، حيث تصدر الأول مجموعته وأكمل مشواره، حتى حصل على الميدالية برونزية والمركز الثالث ببطولة العالم لليد للشباب،

ونجح فريق الناشئين في تصدر مجموعتهم بالرغم من الخسارة أمام فرنسا، لكنهم أكلموا المشوار، حتى صعودوا لمنصة التتويج وحصلوا على بطولة العالم للناشئين لليد للمرة الأولى في تاريخ مصر.

ما حققه منتخبا الشباب والناشئين لم يكن متوقعا، لأشد المتفائلين بهذه المنتخبات الشابة، فهل يسير منتخب الناشئين للطائرة على خطى رفاقهم شباب وناشيئ اليد، وينجحوا في الصعود لمنصة التتويج وتحقيق إنجازا جديد لم تحققه الطائرة المصرية خلال مشاركاتها في هذه البطولة.

وسيلتقي منتخب مصر للناشئين للطائرة مع نظيره النيجيري في مباريات دور الـ16 بمونديال الطائرة تحت 19 وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل.