رياضة | برشلونة في ورطة جديدة.. ويتمسك بالأمل الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة في ورطة جديدة.. ويتمسك بالأمل الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في ورطة جديدة، على الرغم من فوزه في مباراة الأمس على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويبدو أن برشلونة في ورطة كبيرة بسبب اقتراب موسم الانتقالات الصيفية من الانتهاء، المقرر إغلاقه اليوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل، حيث أن إدارة الفريق لم تنجح في التوصل لاتفاق نهائي مع إداراة باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل استعادة خدمات نيمار مرة أخرى حتى الآن.

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وكشفت تقارير فرنسية، عن تقديم نادي برشلونة لعرضين إلى النادي الباريسي للحصول على خدمات نيمار، العرض الأول سيشمل دفع مبلغ 40 مليون يورو إلى جانب حصول النادي الباريسي على خدمات الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي.

بينما يتضمن العرض الثاني، التعاقد مع اللاعب في نهاية الموسم المقبل، مقابل دفع مبلغ 170 مليون يورو.

ويذكر أن نيمار رحل عن صفوف النادي الكتالوني في عام 2017، متجهًا للنادي الباريسي مقابل 222، كأغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.