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رياضة | ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقة الموسم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يحدد موعد الإعلان عن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد يقوم بتجهيز عرض أخير لضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى ريال مدريد الإسبانى ينوى أن ينقض على صفقة نيمار دا سيلفا لاعب باريس وضمه من خلال عرض أخير بعد نعثر مفاوات باريس مع لبيع اللاعب للبلوجرانا.

وأشارت الصحيفة أن فى حال نجاح ريال مدريد فى ضم اللاعب سوف يتم الإعلان عنه يوم 2 سبتمبر المقبل فى ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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