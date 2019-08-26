شكرا لقرائتكم إمام عاشور ينتظر دخول قائمة الزمالك أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب إمام عاشور صانع ألعاب الزمالك الجديد، دخول قائمة الفريق الأبيض لأول مرة منذ ضمه فى المواجهة القادمة أمام مصر المقاصة، التي ستقام بعد غد الأربعاء، علي استاد برج العرب، في دور ربع نهائي بطولة كأس مصر

وينتظر إمام عاشور قرار الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بشأن ضمه لقائمة الفريق فى مواجهة الفريق الفيومى بعد تألقه فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ ضمه من غزل المحلة خاصة إن استبعاده أمام ديكاداها الصومالى فى دورى أبطال إفريقيا جاء لعدم قيده فى القائمة الأفريقية نظرا لضمه بعد نهاية الفترة الأولى فى القيد الأفريقى.

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ويأتى ترقب عاشور لضمه إلى قائمة الزمالك أمام المقاصة أيضا لغياب الثنائى أوباما وزيزو للإيقاف بخلاف تعرض كريم بامبو لانتقادات بعد أحداث الشوط الأول من مباراة ديكاداها الصومالى حيث قام ميتشو باستبداله بعد 45 دقيقة والدفع بمحمد عبد الشافى بدلا منه ليكون الظهير الأيسر وتحويل عبد الله جمعة إلى مركز الجناح لذلك ينتظر الحصول إمام عاشور على فرصته فى لقاء المقاصة لإجادته فى مراكز الهجوم المختلفة.