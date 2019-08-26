شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُفضل المدرسة الأوروبية فى ملف المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفضّل مسئولو الأهلى العودة للمدرسة الأوربية فى ملف اختيار المدير الفني الجديد، الذي سيخلف الأورجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت اقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر من دور الـ16.

وأكد مسئولو الأهلى أن هناك اتجاه لإسناد المسئولية لمدرب أوربي، فى الوقت الذي يوجد تحفظ على اختيار مدرب من المدرسة اللاتينية بعد اثبات فشلها مع النادي مؤخراً، إلا فى حالة واحدة وهى ظهور مدرب صاحب امكانيات كبيرة ينتمى لقارة أمريكا .

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسات متواصلة مع أعضاء لجنة التخطيط لبحث أخر تطورات ملف المدير الفني الجديد، فى الوقت الذي يعد الثلاثي الإيطالي ماسيمو كاريرا والبرتغالي دوراتي والكرواتي زوران ماميتش هم الأقرب حتى هذه اللحظة، بعد اعتذار عدد من المدربين فى الساعات الأخيرة عن قبول المهمة ومنهم الأسباني كيكي فلورنس والألماني روجر شميت.