شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: خطايا لاسارتي أمام بيراميدز سبب منطقي لإقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، على أن رحيل مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء عقب وداع النادي الأهلي لبطولة كأس مصر من دور الـ 16 كان منطقياً.

وقال العشري في تصريحات خاصة حول إقالة الأوروجوياني: الضغوط كانت كبيرة خاصة بعد الهزائم المتتالية من بيراميدز حتى مع انتصاراته الجماهير كانت غير مقنعه بتواجده، وأرى أنه مدرب جيد لكن لم تظهر له بصمة خلال تواجده بالأهلي ورحيله كان مطلب جماهيري.

وخسر النادي الأهلي تحت قيادة مارتن لاسارتي ثلاث مباريات متتالية أمام بيراميدز، كانت الأولى بنتيجة 2/1 في الدور الأول من الدوري، والثانية بهدف نظيف في الدور الثاني، أمام الثالثة والتي جاءت بهدف نظيف أيضاً تسببت في وداع المارد الأحمر لبطولة كأس مصر من دور الـ 16.