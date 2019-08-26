رياضة | برشلونة يصرف النظر عن نجم يوفنتوس

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يقترب من عقد صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكدت العديد من التقارير الأوروجوايانية والإيطالية أن برشلونة يقترب من التعاقد مع رودريجو بنتانكور نجم وسط يوفنتوس في الصيف الحالي في صفقة تبلغ 60 مليون يورو.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلاً عن مصادر من داخل برشلونة عدم نية البلوجرانا عقد هذه الصفقة.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الاجتماع الأخير بين فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس ومسئولي برشلونة أكد صحة الأنباء المنتشرة عن صفقة بنتانكور.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يمتلك عددا كثيرًا من الأسماء في خط الوسط ولم ينجح في التخلص من أي لاعب وبالتالي من الصعب أن يبرم صفقة جديدة.