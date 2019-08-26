رياضة | خطة جديدة من ريال مدريد للقبض على نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة جديدة من ريال مدريد للقبض على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكاتب الإسبانى جويلليم بالاجى أن ريال مدريد قد وضع خطته من أجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال بالاجى أن ريال مدريد مستعد للتخلى عن صفقته الجديدة المهاجم لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألمانى السابق لباريس والذى تعاقد معه الريال مقابل 60 مليون يورو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإسبانى أن ريال مدريد وضع الثلاثي يوفيتش وخاميس رودريجيز والكوستاريكى كيلور نافاس ضمن الصفقة التبادلية الذى سبعرضها على باريس للتعاقد مع نيمار هذا الصيف.