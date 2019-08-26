رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأثنين 26-8-2019.. 3 مواجهات نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 26-8-2019.. 3 مواجهات نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام بعض المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 26 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة النصر السعودي والدحيل القطري بدوري أبطال آسيا، والعربي الكويتي ضد الاتحاد السكندري في البطولة العربية، وإنتر ضد ليتشي بالدوري الإيطالي.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد أبرز مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد الدوري الإيطالي “الجولة الأولى” إنتر ميلان x ليتشي، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4. مواعيد دوري أبطال آسيا “ذهاب دور الـ8” Advertisements النصر السعودي x السد القطري، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1. مواعيد كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” ذهاب دور الـ32 العربي الكويتي x الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام السابعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على قمر النايل سات. مواعيد كأس الخليج الإماراتي “الجولة الثانية للمجموعة الثانية” حتا x الوصل، تقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1.

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