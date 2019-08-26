رياضة | محمد الطويلة: القضاء أنصفنا بإلغاء الهبوط.. واتحاد الكرة تجاهل 3 شكاوى لـ 9 أندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الطويلة: القضاء أنصفنا بإلغاء الهبوط.. واتحاد الكرة تجاهل 3 شكاوى لـ 9 أندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن القضاء المصري أنصف الفريق بقرار إلغاء الهبوط.
وقال الطويلة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتحاد الكرة تجاهلنا بعدما أرسلنا 3 شكاوى ولم يرد علينا، وهذا سبب الأزمة الحالية".
وأكمل : "بدأنا خطوات إلغاء الهبوط قبل نهاية الدوري بـ 9 أسابيع، ولم تصلنا ردود حول عدم تكافؤ الفرص بين الأندية".
وأضاف: "اتحاد الكرة اجتمع مسئوليه على مدار 3 أيام بعد بيان الأهلي، وتجاهل 3 شكاوى لـ9 أندية"، متممًا : "اتحاد الكرة برر دائما أزمة الدوري بجملة إنه موسما استثنائيا".