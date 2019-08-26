رياضة | مجلس أدارة دمنهور في أنتظار أنفراجة مالية من كارفالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس أدارة دمنهور في أنتظار أنفراجة مالية من كارفالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من اتفاق مجلس إدارة دمنهور برئاسة أيهاب عبدالله ولجنة الكرة رسميا مع أحمد ساري نجم الزمالك السابق لتولي المسئولية الفنية للفريق الأول بالموسم الجديد إلا أن الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها نادى دمنهور في هذا التوقيت تهدد مستقبل تعاقدات فريق الكرة مع لاعبين جدد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية وقبل خوض منافسات دورى القسم الثانى.

وعلم الخليج 365 الرياضي، أن مسئولى دمنهور يسعون بقوة لبيع المهاجم الغيني كارفالا هداف الفريق الموسم المنقضي لحل هذه الأزمة المالية الطاحنة وتخصيص مبلغ بيع كارفالا للصرف فقط علي الفريق الأول لكرة القدم وذلك لتحقيق استقرار إدارى ومادى للجهازالفني بقيادة أحمد ساري خلال الفترة المقبلة، ولتحقيق أحلام جماهير دمنهور بالدخول فى المنافسة بقوة على الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة بالموسم الكروى الجديد. يذكز أن قائمة دمنهور بالموسم الجديد تضم 10لاعبين فقط هم مصطفى السيد سعيد حكيم عمار شرف محمد جمال رجب العربى أحمد متعب أحمد درة وحيد محسن كارفالا وموندا وتم ااتجديد فقط عقد لثنائي خط الوسط رضوان يوسف قائد الفريق والسيد عبدالعال لاعب الوسط المدافع.

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