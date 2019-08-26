شكرا لقرائتكم محمد حسن يخضع لفحوصات طبية قبل مواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمد حسن لاعب وسط الزمالك، لفحص طبى اليوم الاثنين، لحسم موقفه النهائى من التواجد مع الفريق فى مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام بعد غد الأربعاء، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وكان محمد حسن قد تعرض لإصابة عبارة عن كدمة فى الركبة أدت إلى استبداله فى مباراة ديكاداها الصومالى الأخيرة فى إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا، وذلك حتى لا تتفاقم الإصابة من المقرر أن تحسم رؤية الجهاز الطبى للفريق موقف اللاعب من مواجهة المقاصة.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.