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الاتحاد السكندرى يواجه العربى الكويتى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة والربع مساء اليوم فريق الإتحاد السكندرى مع العربى الكويتى باستاد صباح السالم بدولة الكويت فى إطار الذهاب لدور الـ32 للبطولة العربية .

يدخل الاتحاد السكندرى اللقاء فى ثوب جديد بعد التعاقد مع المدير الفنى المخضرم طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق فى العام المقبل بالإضافة للتعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات مثل ثلاثى الزمالك عماد السيد حارس المرمى وأحمد رفعت وإسلام جمال وتجديد عقد خالد قمر ومحمد جدو وتجديد إعارة رزاق سيسيه .

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ويبحث لاعبو الاتحاد عن ضربة البداية الجيدة حتى تكون فأل حسن للفريق فى ظل الارتباطات القادمة والتى يستهلها الفريق بانتظار الفائز من الزمالك والمقاصة للعب الدور قبل النهائى من كأس مصر .

ويرتبط الاتحاد السكندرى بذكريات جيدة فى البطولة العربية عندما نجح العام الماضى من قلب الطاولة على الفرق الكبرى واخرج الترجى التونسى والزمالك المصرى وأقصى من دور الثمانية على يد الهلال السعودى لذا فإن لاعبو زعيم الثغر يحلمون بتكرار الإنجاز والذهاب بعيدا فى تلك البطولة والمنافسة على اللقب .

 

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