Advertisements الزمالك ينعي وفاة ممدوح هاشم نجم مصر في كرة اليد الإثنين 26 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 توفى ممدوح هاشم نجم كرة اليد المصرية السابق ووالد نجم الزمالك محمد ممدوح هاشم المحترف فى صفوف بوخارست الرومانى .

Advertisements وأعلن أحمد الأحمر نجم الزمالك ومصر فى اليد عن وفاة والد صديقه عبر صفحته الشخصية على انستجرام . وتقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر . يأتى هذا فى الوقت الذى نعي مجلس ادارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، الراحل ممدوح هاشم ، نجم القلعة البيضاء ومصر الأسبق في كرة اليد، ورئيس قطاع الناشئين بالنادى.

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