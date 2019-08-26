Advertisements

جريزمان:أريد تقليد ميسي.. وهذا سر الاحتفال

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

علق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان على تسجيله أول هدفين له بقميص برشلونة في شباك ريال بيتيس خلال المباراة التي فاز بها البرسا بنتيجة 5-2 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني والتي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الكامب نو".



وقال أنطوان جريزمان في تصريحات ما بعد المباراة: "بعد خسارة المواجهة السابقة أمام أتليتك بلباو كانت هناك بعض التعليقات والانتقادات على أدائي مع الفريق لذلك كان يجب أن أتدرب جيدا طوال الأسبوع للظهور بشكل جيد أمام بيتيس ونجحت في ذلك".

Advertisements

وعن غياب ميسي سواريز وديمبيلي رد قائلا: "بالتأكيد افتقدناهم وهم لاعبين مميزين ومع ذلك تقدمنا خطوة للأمام، وبدون شك الأهداف والتمريرات الحاسمة تعود إلى مجموعة العمل بالكامل".

وأخيرا انتقل للحديث عن هدفه الثاني في المباراة قائلا: "كنت أشاهد ميسي وهو يسجل مثل هذا الهدف في التدريبات كثيرا لذلك كنت أريد تقليده ومحاكاة هذا الهدف وبالفعل نجحت في ذلك".

وعن سبب الاحتفال بهذة الطريقة قال: "أتابع دائما نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس وأذهب لمشاهدته في الولايات المتحدة وكنت أريد تقليد احتفاله".