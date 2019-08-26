ملايين محمد عواد تفجر بركان الغضب بين لاعبي الإسماعيلي المصري

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ملايين محمد عواد تفجر بركان الغضب بين لاعبيالإسماعيليالمصري

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

فجرت تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك المصري، بركان الغضب بين لاعبى الإسماعيلى بعد تأكيده تسديد 35 مليون جنيه "كاش" لإدارة قلعة الدراويش مقابل إتمام صفقة انتقال محمد عواد لميت عقبة.



وكان لاعبو الإسماعيلى قد عقدوا جلسة مع صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق طالبوه خلالها بالحصول على مستحقاتهم المادية ومقدم التعاقدات الجديدة، إلا أن مدير الكرة أبلغهم بعدم وجود سيولة مالية فى خزينة الدراويش بالوقت الراهن، وأن النادى ينتظر تحصيل المستحقات المتأخرة لدى أكثر من جهة للبدء فى تسديد مستحقاتهم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

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وجاءت تصريحات مرتضى منصور، التى وجهه خلالها رسالة لسعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلى، يطالبه بالتوقف عن الهجوم على محمد عواد الوافد الجديد للزمالك بعدما وصف مدرب حراس الدراويش طريقة رحيل عواد عن الإسماعيلى بالمهينة، ليرد مرتضى منصور بأنه دفع 35 مليون جنيه "كاش" للنادى الأصفر، بالإضافة للتنازل عن الثنائى محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى بشكل نهائى للإسماعيلى نظير إتمام الصفقة .

وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك، بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى، فضلاً عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز.