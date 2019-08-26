شكرا لقرائتكم بوطيب يعود من فرنسا وينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يعود اليوم، الاثنين، المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك، إلى القاهرة قادمًا من فرنسا، عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها خلال الفترة السابقة.

بوطيب توجه إلى فرنسا، مستغلاً فترة الراحة السلبية التى حصل عليها من الجهاز الفنى السابق بقيادة طارق يحيى، من أجل الخضوع لبعض الجلسات العلاجية.

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وكان اللاعب يشعر ببعض الآلام الخفيفة فى الركبة، الأمر الذى دفع بوطيب للتوجه إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات قبل العودة مجددًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع فريقه تحت قيادة المدير الفنى الجديد الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

ومن المقرر أن ينتظم خالد بوطيب فى تدريبات الزمالك الجماعية اليوم الاثنين بشكل طبيعى، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.