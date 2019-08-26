المحلة يواجه الجزيرة المطروحى وديا بالأكاديمية البحرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة من مساء اليوم فريق غزل المحلة والجزيرة المطروحى فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفلاحين استعدادا لدورى القسم الثاني خلال معسكره المغلق المقام بالاكاديمية البحرية بالإسكندرية. ويحاول خالد عيد المدير الفنى للمحلة الوقوف على مستوى جميع اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق خلال الميريكاتو الصيفى الحالى، بالإضافة لرؤية القدامى لعمل توليفة جيدة يستطيع من خلالها المنافسة على الصعود للدورى فى ظل المنافسة الشرسة التى ستشهدها المجموعة الثالثة للقسم الثانى.

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