رياضة | التشيرينجيتو: برشلونة لم يقدم أي عرض لضم نيمار.. وهذه هي الحقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيرينجيتو: برشلونة لم يقدم أي عرض لضم نيمار.. وهذه هي الحقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الصحفي الكتالوني كيم دومنيك من خلال برنامج التشيرنجيتود مفاجأة مع العيار الثقيل تتعلق بآخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جير مان.

وقال دومنيك في تصريحات تلفزيونية عبر البرنامج الإسباني الشهير "التشيرينجيتو": برشلونة حرفيًا لن يقدم أي عرض لنيمار، لأن النادي علم أن باريس سان جيرمان لن يقبل أي عرض.

جدير بالذكر أن برشلونة قدم أكثر من عرض للنادي الفرنسي ولكنها محاولات بائت بالفشل بسبب مغالاة باريس في طلابتهم المالية ودخول ريال مدريد كمنافس في الصفقة.