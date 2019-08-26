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الزمالك المصري يستعد لمواجهة المقاصة في الكأس بتعديلات في تشكيلته الأساسية

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

بدأ الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك المصري، استعداداته لخوض مواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.



وطلب ميتشو من أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف مساعديه في الجهاز الفني للفارس الأبيض بإعداد تقرير كامل عن مصر المقاصة للإطلاع على كافة نقاط الضعف والقوة في الفريق الفيومي.

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وقد استقر ميتشو على الدفع بمحمد عواد حارس مرمي الفريق ضمن التشكيل الأساسي للزمالك في مواجهة مصر المقاصة بعدما فضل إراحته خلال مواجهة إياب الدور التمهيدي أمام ديكاداها الصومالي وشارك بدلا منه محمد أبو جبل.

فيما استطاع مصطفي محمد فرض نفسه على تشكيل الزمالك الأساسي بعد الأداء المميز الذي أظهره أثناء مشاركته في مباراتي ديكاداها في دوري أبطال إفريقيا، وإحرازه لهدفين خلال لقاء الذهاب على الرغم من دخوله كبديل، الأمر الذي جعل الصربي يستقر على الاعتماد عليه بشكل أساسي في تشكيل القلعة البيضاء.