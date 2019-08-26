ريال مدريد ثالثًا وتأخر برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني

Advertisements ريال مدريد ثالثا وتأخر برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني الإثنين 26 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بعدما حقق فريق برشلونة الإسباني فوزا كاسحا على نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-2، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "كامب نو"، فى الجولة الثانية من الدوري الاسباني.

ترتيب الدوري الاسباني Advertisements وتغلب أتلتيكو مدريد 1/0 على مضيفه ليجانيس، كما فاز إشبيلية 1/0 على غرناطة، وتعادل ريال مدريد 1/1 مع بلد الوليد، وخسر فالنسيا 0/1 أمام سيلتا فيجو. ويتصدر إشبيلية وأتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط لكل منهما، لكن النادي الأندلسي يتقدم بفارق هدف. وفي المركز الثاني تأتي 6 فرق، ولكل منها 4 نقاط، وهي ريال مدريد وبلد الوليد وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد وأوساسونا وديبورتيفو ألافيس، في حين حصد برشلونة 3 نقاط في المركز التاسع مع ريال مايوركا وليفانتي وسيلتا فيجو. Advertisements

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