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بشرى سارة للملكي.. توتنهام يوافق على رحيل إريكسن مقابل 50 مليون

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الدنماركى كريستيان إريكسن مع توتنهام الإنجليزي، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.



ويعيش كريستيان إريكسن حاليًا الموسم الأخير فى عقده مع توتنهام، ويخشى النادى اللندني أن يرحل اللاعب مجانًا في الصيف المقبل.

وفقاً لما نشرته صحيفة "ذا صن"البريطانية، فإن توتنهام فتح الباب أمام رحيل كريستيانت إريكسن هذا الصيف، وأعلن موافقته على أى عرض تبلغ قيمته 50 مليون إسترليني، وذلك بعدما أدرك مسئولو السبيرز أن اللاعب لا يخطط للتوقيع على عقد جديد مع النادى اللندنى.

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وأضافت الصحيفة أن إريكسن لن يوافق على الرحيل هذا الصيف إلا إذا حصل على عرض من ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس.

جدير بالذكر أن كريستيان إريكسن كان عنصراً بارزاً فى تشكيلة بوتشيتينو التي وصلت لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي واحتلت المركز الرابع في الدوري الممتاز الموسم الماضى.

ويعد إريكسن من ضمن الأهداف المطلوبة بشدة في عدد من الأندية الأوروبية، يأتي على رأسها ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

وأشارت تقارير صحفية عديدة إلى تفكير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في الحصول على خدمات اللاعب لحل مشكلة حل الوسط وتعويض فشل صفقة ضم النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد.