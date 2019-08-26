أرقام قياسية حققها غريزمان في مباراة برشلونة وريال بيتيس 

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الأحد 25 أغسطس 2019

حقق برشلونة خماسية مقابل هدفين بعد تألق انطوان غريزمان، وإحرازه هدفين وتحركات طيلة المباراة امام ريال بيتيس خلال الجولة الثانية من مباريات الدوري الاسباني. أبرز نقطة في المباراة هي توظيف جريزمان بشكل المطلوب لاستفادة منه بشكل المطلوب، حيث أصبح أنطوان جريزمان فاتي ثاني أصغر لاعب في برشلونة، يشارك في الدوري الإسباني بعمر الـ 16 عاما و298 يوما منذ أكتوبر عام 1941 في مواجهة ريال مدريد.



بات أنطوان جريزمان أول في تاريخ برشلونة في القرن الـ 21، يسجل هدفين في أول مباراة له مع الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

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سجل جريزمان أول أهداف في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، بعد عشرة مباريات لعبها في معقل الفريق الكتالوني بدون تسجيل أي هداف.

أحرز أنطوان جريزمان أول ثنائية له منذ ديسمبر عام 2018، وتحديدا منذ هدفيه في شباك بلد الوليد بالدوري الإسباني.

استطاع الفرنسي نبيل فقير أول أهداف لصالح ريال بيتيس، من تسديدته الأولى في شباك برشلونة.