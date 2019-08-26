Advertisements
الأحد 25 أغسطس 2019
حقق باريس سان جيرمان، فوزًا عريضًا على ضيفه تولوز، برباعية نظيفة، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الفرنسي.
ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه المباراة تعتبر رقم 41 على التوالي، التي تشهد أهدافًا للفريق الباريسي.
وأشارت "أوبتا"، إلى أن سان جيرمان وصل لأكبر عدد ممكن من المباريات، التي تشهد تسجيل هدف واحد على الأقل في تاريخ الدوري الفرنسي.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز في المباراة الأولى أمام أولمبيك نيم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام رين.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر رقم قياسي جديد في سجلات باريس سان جيرمان بعد الرباعية في تولوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.