رقم قياسي جديد في سجلات باريس سان جيرمان بعد الرباعية في تولوز

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الأحد 25 أغسطس 2019

حقق باريس سان جيرمان، فوزًا عريضًا على ضيفه تولوز، برباعية نظيفة، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الفرنسي.



ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه المباراة تعتبر رقم 41 على التوالي، التي تشهد أهدافًا للفريق الباريسي.

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وأشارت "أوبتا"، إلى أن سان جيرمان وصل لأكبر عدد ممكن من المباريات، التي تشهد تسجيل هدف واحد على الأقل في تاريخ الدوري الفرنسي.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز في المباراة الأولى أمام أولمبيك نيم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام رين.