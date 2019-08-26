شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات لمزايين الإبل في جميع المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، عن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدراسة إقامة مسابقات للمزايين في مناطق المملكة بجانب مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في خطوة تشكل دعماً لملاك الإبل مع تزايد الاهتمام بمسابقاتها، كونها جزءاً من تراث وتاريخ المملكة. وقال بن حثلين في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»:«أحب أن أبشر ملاك الإبل، بتوجيه المشرف العام على نادي الإبل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل».

ولقي التوجيه صدى واسعاً لدى ملاك الإبل، رغم غياب التفاصيل حول إقرار تلك المسابقات وجوائزها وشروط المشاركة فيها.

من جهة أخرى، أشعلت هجن الرئاسة الإماراتية فتيل التحدي بإعلان شراء ٤٥ صفقة، وأن الشراء والمبالغ بلا سقف محدد. وقال مدير اللجنة الإعلامية والمتحدث باسم هجن الرئاسة الإماراتية محمد السالومي الدرعي، إنه لا يوجد سقف محدد لصفقات الشراء في سبيل كسب الناموس من يد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والفوز بالمراكز الأولى، لافتا إلى أن صفقات الشراء القوية بلغت 45 مطية وانتقالها من الملاك إلى هجن الرئاسة خلال المهرجان، وأن المؤسسة ليس لديها عدد محدد من الصفقات، وكذلك وقت الصفقة وقيمتها، وكل صفقة ترى المؤسسة أنها ستخدمها لن تتردد في إنهائها، وذلك بفضل الدعم السخي والمتابعة الدقيقة من أصحاب السمو الشيوخ حكام أبو ظبي، خصوصا المشرف العام والداعم السخي والمتابع الدقيق والملم بكل صغيرة وكبيرة في المؤسسة سمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان.

وتوقع السالومي منافسة قوية بين العزب المشاركة والملاك في المهرجان، وأن التوقع صعب للغاية، وأن الجميع مرشح للفوز نظير الأسماء المشاركة من المضمرين والمطايا القوية والاستعدادات المبكرة للمشاركة متمنيا التوفيق للجميع. ويأتي ذلك في وقت كشف لـ«الخليج 365» عدد من المتابعين أن المنافسة شرسة وقوية، وأن المضمرين القويين معروفون وغالبا ما تفوز هجنهم في منافسات السباقات سواء العام الماضي أو في الأشواط التنشيطية التي انتهت قبل أيام. يذكر أن الفائزين بالمراكز الأولى للأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الأولى العام الماضي في جميع فئات الهجن جاءت على النحو التالي:

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الشوط الأول: لفئة «حيل عام»، وجائزته سيف ومبلغ 1500000 ريال، وفازت به الهجن «العنود» لخالد بن فيصل بن شريم.

الشوط الثاني: لفئة «زمول عام»، وجائزته بندق ولي العهد، وخنجر، ومبلغ مليون ريال، وفازت به المطية «سعود» لسعد عبدالهادي المري.

الشوط الثالث: لفئة «حيل مفتوح»، وجائزته سيف، ومبلغ (1500000 ريال، وفازت به المطية «الحاكمة» من هجن الرئاسة، لعلي جميل الوهيبي.

الشوط الرابع: لفئة «زمول مفتوح»، وجائزته بندقية ولي العهد ومبلغ مليون ريال، وهدية «خنجر» مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفازت به هجن الرئاسة لعلي جميل الوهيبي.