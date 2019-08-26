شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر دون «مترجم».. والغامدي الأبرز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

فيما لا يزال اتحاد كرة القدم يبحث عن مترجم يجيد اللغة الفرنسية لتسهيل مهمة المدرب رينارد، كشفت مصادر "الخليج 365" أن إدارة المنتخب بصدد تعيين مترجم آخر في الأيام القليلة القادمة قبل انطلاق المعسكر الإعدادي للأخضر لمواجهة اليمن في العاشر من سبتمبر القادم، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، على ملعب استاد البحرين الوطني.

ويبرز اسم مترجم فريق الأهلي مشاري الغامدي لتولي المهمة الوطنية، خاصة أنه يجيد التحدث باللغة الفرنسية من بين 7 لغات، وسبق له التعاون مع الجهة المنظمة للسوبر الإيطالي الذي أقيم على ملعب الجوهرة وجمع يوفنتوس بنظيره إيه سي ميلان، ونجح في ترجمة تصريحات نجوم الكرة العالمية لوسائل الإعلام وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو إلى اللغة العربية.

وأنهى اتحاد القدم في وقت سابق خدمات المترجم أيمن عبيد كونه لا يجيد التحدث باللغة الفرنسية التي يتحدث بها المدرب رينارد.

من جانب آخر، يعلن مدرب منتخبنا الوطني الأول رينارد خلال الأسبوع الحالي قائمة أسماء اللاعبين المنضمين للمعسكر الإعدادي، الذي سيخوض خلاله مواجهة ودية مع منتخب مالي في الخامس من الشهر القادم، وذلك تحضيراً لمواجهة منتخب اليمن المؤهلة لكأس آسيا.