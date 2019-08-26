شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر السلة للشباب إلى النهائيات الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

تأهل المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية إثر فوزه أمس على نظيره الكويت بنتجية (65-46) في آخر مبارياته في البطولة الخليجية لكرة السلة السابعة عشرة والتي اختتمت في المنامة.

وفرض الأخضر أسلوبه وسيطرته من بداية اللقاء في الاعتماد على الدفاع القوي، الذي عزز تفوقه في الهجوم من خلال السرعة والدخول والاختراقات، رغم خروج صانع ألعابه المنتظر الزريقي الذي يعتبر دينمو الفريق، إلا أن الجماعية والروح العالية ساهمتا في خطف البطاقة الثانية لنهائيات البطولة الآسيوية.