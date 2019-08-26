شكرا لقرائتكم خبر عن النصر في مهمة «هد» السد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يستضيف فريق النصر نظيره فريق السد القطري مساء اليوم - الإثنين - في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا وذلك عند الساعة 8:50م على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

يعد هذا اللقاء بمثابة مهمة صعب تنتظر النصر نظراً لقوة الفريق القطري المطعم بالمجنسين بالإضافة للرباعي الأجنبي، لذا فقد بادر مدرب النصر روي فيتوريا بالاستعانة بالمغربي نور الدين إمرابط كلاعب أجنبي رابع بدلاً عن المدافع البرازيلي مايكون، ولذلك لتعزيز قوة الهجوم النصراوي بوجود الثلاثي الأجنبي عبدالرزاق حمدالله وجوليانو ونورالدين إمرابط، ويحمي عرين النصر الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه قلبا الدفاع عبدالله مادو وعمر الهوساوي.

تكمن قوة السد في ثلاثي الهجوم بقيادة الهداف الجزائري بغداد بو نجاح ومن خلفه الثنائي حسن الهيدوس وأكرم عفيف، حيث إن هذا الثلاثي يشكل مصدر إزعاج لأي دفاع يواجهه، كما يتواجد في الخطوط الدفاعية بيدرو ميغيل وعبدالكريم حسن ومن خلفهم الحارس سعد الشيب، أما خط المنتصف فتكمن قوته في الإسباني غابرييل ومعه الكوريان الجنوبيان تاي نام وجونغ يونغ وإن كان الأخير قد تعرض لإصابة قوية قد تبعده عن المشاركة في هذا اللقاء.