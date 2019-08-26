شكرا لقرائتكم خبر عن غضب وحداوي من إبعاد ريناتو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

يحسم الجهاز الفني للفريق الوحداوي بقيادة المدرب ماريو خلال الساعات القادمة اسم اللاعب الأجنبي الذي سيتم تحويله لخانة «الاستثمار» في قائمة الفريق الكروي الأول، إذ سيتم المفاضلة بين الثنائي الأجنبي التركي إيمري كولاك والبرازيلي ريناتو الذي تطالب الجماهير بمشاركته كمدافع أساسي في الفريق الوحداوي.

من جانب آخر خرجت الجماهير الوحداوية التي حضرت مواجهة الاتفاق في الشرائع، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غاضبة من المستوى والنتيجة بعد الخسارة بهدفين مقابل لا شيء، وعددها 2482، وطالبت إدارة النادي بالتحرك على السريع لمعالجة الأخطاء الدفاعية وإعادة المدافع البرازيلي ريناتو وعدم التفريط فيه.

من جهته قال عضو مدرج الوحدة عبدالرزاق محبوب كل الجماهير الوحداوية غير راضية تماما عن الأداء والنتيجة وهذا بسبب كثرة الاستقطابات المحلية والأجنبية التي لم تساهم في تقديم أي إضافة فنية بل على العكس من ذلك فريقنا متراجع فنيا عن العام المنصرم، الذي شهد بداياته انطلاقة جيدة في المستوى والنتائج.

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وأشار محبوب إلى أن إدارة النادي لابد أن تتحرك سريعا لتصحيح مسار الفريق فنيا وعدم التفريط في المدافع ريناتو وإعادته إلى خانته كقلب دفاع من أجل استقرار خط الدفاع، فالتصحيح في بداية الموسم أفضل من المكابرة وجعل الأخطاء تتراكم حتى نصل للقسم الثاني من الدوري وقد يصعب علاج الأخطاء الفنية للفريق الكروي.

فيما طالب عضو رابطة المشجعين فيصل الحازمي بالبدء من الآن في استغلال الأيام المتبقية من التسجيل في جلب لاعبين يمتلكون قدرات فنية ويلعبون لأنديتهم أي في كامل جاهزيتهم وخصوصا المدافع متعب المفرج ليكون بجوار المدافع البرازيلي ريناتو ومعالجة الأخطاء الواضحة في خط الدفاع، مبينا أن الاستقطابات الفنية التي حدثت في بداية الموسم أضرت بالفريق ولم تعط إضافة فنية فهنالك لاعبون تم جلبهم وهم منقطعون عن الكرة، والآخر منسق من قبل بعض الأندية.

وعن ابتعاد رئيس الرابطة الوحداوية عاطي الموركي قال:«نحن نتمنى عودته للمدرج الوحداوي ولكن العم عاطي الموركي أكمل الـ 40 عاما، وهناك إدارات وحداوية لم تقدر هذا الرجل، وربما لن يرجع مرة أخرى لقيادة الرابطة، وإن حدث هذا يجب على الوحداويين جميعا تكريمه، بحفل يليق بمقامه وخدمته الطويلة لهذا الكيان العريق».