شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء اتحادي - هلالي قبل «عاصفة آسيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أحاط ممثلا الكرة السعودية في دوري أبطال آسيا تحضيراتهما الفنية لمباراة الكلاسيكو التي ستقام غدا (الثلاثاء) على استاد الجوهرة بجدة، في ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بالسرية التامة، إذ حرص مدربا العميد والزعيم سييرا ورازفان على تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين قبل خوض المواجهة الآسيوية، التي يطمح كلا المدربين من خلالها لتحقيق الفوز وتسهيل مهمة مباراة الإياب في الرياض، إذ استقر المدربان على العناصر الأساسية التي سيخوضان بها اللقاء الآسيوي.

بداية، طالب مدرب فريق الاتحاد سييرا لاعبيه بالانضباط الفني وتنفيذ المهمات المطلوبة من أجل تحقيق الفوز على الفريق الهلالي. جاء ذلك على هامش المناورة الكروية الرئيسية التي أجراها أمس، وسط سرية تامة، إذ اعتمد العناصر الأساسية التي سيلعب بها المواجهة الآسيوية، وأوكل مهمات خاصة للاعبين الأجانب من أجل تنفيذها داخل المستطيل الأخضر. وستشهد القائمة الاتحادية «مفاجأة» فنية تم التحضير لها من قبل «الداهية» سييرا في إطار تحضيراته الفنية للمباراة. وسيختتم الفريق الاتحادي تحضيراته الفنية اليوم بمناورة كروية خفيفة سيركز من خلالها على تنفيذ بعض الجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المواجهة الآسيوية.

في المقابل، ينهي المدرب الهلالي رازفان اليوم (الإثنين) استعداداته النهائية على استاد الجوهرة، بإجراء مناورة كروية سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة العميد. وحرص رازفان على تطبيق اللاعبين لبعض المهمات الفنية التي ينوي مباغتة الجانب الاتحادي بها. وكان الفريق الهلالي أجرى مرانه ما قبل الأخير مساء أمس على ملعب النادي، الذي اعتمد فيه المدرب على الجانب اللياقي والتكتيكي، بمشاركة الثنائي نواف العابد وسالم الدوسري بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما قبل مباراة الفريق الماضية أمام أبها، فيما اتضح اعتماد المدرب رازفان على اللاعب سلمان الفرج ليكون بديلا عن المصاب عبدالله عطيف. هذا وكانت بعثة الزعيم وصلت مساء أمس إلى جدة قادمة من الرياض، وكان في استقبالها جمع غفير من جماهير الزعيم في المنطقة الغربية لرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين قبل مباراة الكلاسيكو الآسيوي.