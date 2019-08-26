شكرا لقرائتكم خبر عن رحيمي يطالب النمور بروح العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

طالب عضو شرف نادي الاتحاد الدكتور مدني رحيمي لاعبي الفريق الكروي الأول باللعب بروح العميد في مواجهة الكلاسيكو أمام الفريق الهلالي غدا (الثلاثاء)، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، مؤكدا ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الانتصار على الخصم ومواصلة المشوار في البطولة الآسيوية.

وأوضح رحيمي أن المدرب سييرا مطالب باللعب بأسلوب فني يتناسب مع المباراة، واختيار العناصر الأساسية التي تقود الفريق لتحقيق الانتصار في المباراة الآسيوية، مبديا ثقته في اللاعبين بتحقيق الفوز على الفريق الهلالي آسيويا. وأشار رحيمي إلى أن جماهير العميد تعتبر أحد أهم عناصر التفوق للفريق الاتحادي طوال السنوات الماضية، وستساهم بحضورها ودعمها للفريق في تحقيق الفوز على الهلال قاريا بمشيئة الله.