شكرا لقرائتكم خبر عن الناقور: الزعيم سيواصل التفوق قارياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكد عضو شرف نادي الهلال حسن الناقور أن مباراة الكلاسيكو التي ستجمع ممثلي الكرة أكد عضو شرف نادي الهلال حسن الناقور أن مباراة الكلاسيكو التي ستجمع ممثلي الكرة السعودية الزعيم والعميد تعتبر امتدادا للقاءات التاريخية بين الفريقين، متمنيا أن يقدم الهلال والاتحاد مباراة تعكس المستوى الحقيقي للكرة السعودية على الصعيد القاري، موضحا أن الزعيم لديه الأدوات الفنية التي تسهم في تحقيق الانتصار في مواجهة الكلاسيكو غدا (الثلاثاء)، مشيرا إلى أن المدرب رازفان قادر على التعامل مع المباراة بشكل فني يقود الزعيم لتحقيق الفوز، وحصد نتيجة إيجابية تسهم في تسهيل مهمة الفريق الهلالي في مواجهة الإياب، ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب القاري. وشدد الناقور على الدور الكبير الذي تقوم جماهير الزعيم من خلال مساندتها الفعالة والتشجيع المثالي للفريق الهلالي قائلا: «ستواصل الكتيبة الزرقاء الانتصارات آسيويا».



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