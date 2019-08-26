شكرا لقرائتكم المصرى يواجه القناة وديا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بنظيره فريق القناة – أحد أندية مجموعة القاهرة والقناة بالدوري الممتاز ب ، ودياً في الخامسة مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وتعد هذه المباراة هي الرابعة للمصرى بمعسكره المغلق بالإسماعيلية والذي بدأ قبل نحو أسبوع ، حيث سبق للفريق خوض ثلاث مباريات ، انتهيت اثنتين منهما بالتعادل 1/1 أمام المقاصة ، و 0/0 أمام إنبي ، فيما فاز الفريق في مباراته الأخيرة أمام كهرباء الاسماعيلية بهدفين مقابل هدف واحد.
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