شكرا لقرائتكم المصرى يواجه القناة وديا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بنظيره فريق القناة – أحد أندية مجموعة القاهرة والقناة بالدوري الممتاز ب ، ودياً في الخامسة مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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وتعد هذه المباراة هي الرابعة للمصرى بمعسكره المغلق بالإسماعيلية والذي بدأ قبل نحو أسبوع ، حيث سبق للفريق خوض ثلاث مباريات ، انتهيت اثنتين منهما بالتعادل 1/1 أمام المقاصة ، و 0/0 أمام إنبي ، فيما فاز الفريق في مباراته الأخيرة أمام كهرباء الاسماعيلية بهدفين مقابل هدف واحد.