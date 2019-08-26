بيراميدز يهزم ايتوال الكونغولي 1-0 ويتأهل لدور الـ32 للكونفيدرال

استطاع فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على أيتوال الكونغولي بهدف دون رد، فى مباراة الإياب ضمن فاعليات مباريات دور الـ64 للكونفيدرالية الأفريقية التي جرت بالكونغو، والتي أهلت بيراميدز لدور الـ32 للبطولة.

حيث أحرز هدف اللقاء في الدقيقة 32 اللاعب إسلام عيسى من خلال كرة عرضية، من الجانب الأيمن لإيريك تراوري، والتي استقبلها اللاعب وحولها لتهز شباك ايتوال،وقد فرض بيراميدز سيطرته في بداية اللقاء، وشهد أهدار إيريك تراوري فرصة تسجيل الهدف الأول خلال الدقيقة الـ 15، ومن ثم قام الفرنسي سباسيتيان ديسابر المدير الفني بتغيير اضطراري بالدقيقة الـ21 وتم خروج عبد الله بكري للإصابة ونزول أحمد أيمن منصور.

واستمر بيراميدز في فرض السيطرة داخل الملعب، وقام إيريك ترواري بانفرادا تاما بالمرمى بالدقيقة 36، ولكن حارس الفريق المضيف نجح في صدها، واستمر الحارس بالتصدي لضربة رأس قوية من إسلام عيسى بعد عرضية رجب بكار المتقنة من الجانب الأيمن.