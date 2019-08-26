شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يتفق مع أرجوتليس اليونانى على خوض مباراة ودية من 3 أشواط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتفق مسئولو نادى وادى دجلة، مع نظرائهم بنادى أرجوتليس اليونانى، الذى يرأس إدارته ناديم ماجد سامى، على خوض مباراة ودية بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على استاد بترو سبورت، على أن تكون المباراة مقسمة لثلاثة أشواط.

ووصل الفريق اليونانى الذى كان يقوده تاكيس جونيس المدير الفنى الحالى لدجلة، إلى مصر أمس الأحد، من أجل إقامة معسكر إعداد بالعين السخنة.

ومن المقرر أن يخوض أرجوتليس اليونانى، 3 مواجهات ودية خلال معسكر إعداده، حيث سيواجه دجلة يوم الأربعاء المقبل، ثم منتخب السويس يوم 31 من الشهر الجارى فى السخنة، ثم مواجهة فريق دبى الإماراتى على ملعب الدفاع الجوى يوم 3 سبتمبر المقبل.